Luis Suárez é apresentado no Nacional com estádio lotado, presença de ídolos e recado de Messi

O atacante Luis Suárez foi apresentado oficialmente neste domingo aos torcedores do Nacional do Uruguai. O goleador vestiu a camisa 9 no lotado estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, com uma festa que contou com a presença de outros ídolos, como Loco Abreu e Recoba. O reforço assinou um contrato até o final do ano e deve ficar no banco já na terça-feira, contra o Atlético-GO, pela Copa Sul-Americana.

“Eu vim para cá porque eu quero ganhar. Estou num time grande, e sei que podemos ganhar os títulos que vamos disputar. Agora temos que nos preparar, jogar futebol e nos divertir. Houve ofertas impressionantes, mas iria para a Turquia ou não sei para onde me preparar para a Copa do Mundo, mas e a minha família? Tenho certeza de que fiz a escolha certa”, destacou o centroavante da seleção.

O jogador de 35 anos esteve próximo de um acerto com o River Plate, mas o clube argentino foi eliminado da Libertadores, competição que ele gostaria de disputar. Os meses com o Nacional serão de fundamental importância para Suárez chegar bem ao mundial do Catar, com início em novembro. Luisito é o maior artilheiro da história de sua seleção, com 68 gols em 132 jogos.

Além dos ícones do clube presentes na festa, o Nacional preparou uma surpresa e gravou um vídeo com Lionel Messi, ex-companheiro do reforço, dando os parabéns ao amigo pelo retorno ao time que estreou como profissional, em 2005, aos 18 anos de idade.

“Sei o quanto é importante para você estar aí. Nós, torcedores do Newell’s (Old Boys, clube argentino), não temos boas lembranças do Nacional. Mas sempre desejo o melhor para você, gordo”, brincou Messi.

Luis Suárez também esteve cotado em alguns clubes brasileiros, como Corinthians e Botafogo, mas optou por retornar ao seu país. “Em nenhum lugar eu seria tão feliz quanto sou aqui. Tenho três maravilhosos filhos, e o sonho deles era me ver jogar no Nacional”, revelou o camisa 9, que estava sem equipe desde que deixou o Atlético de Madrid, em maio.