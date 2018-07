Luis Suárez é poupado em último jogo do Barcelona no Espanhol

O atacante do Barcelona Luis Suárez não se recuperou de um estiramento na coxa e vai ser poupado no último jogo da atual temporada do Campeonato Espanhol, a ser disputado neste sábado contra o La Coruña.

O jogador uruguaio se machucou no segundo jogo da semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, disputado em 12 de maio, e ficou fora da partida do último fim de semana contra o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol, em que o clube catalão garantiu a conquista do título.

O técnico do Barça, Luis Enrique, espera ter o jogador de volta para a final da Copa do Rei, no próximo sábado, contra o Atlético de Bilbao, e para a final da Liga dos Campeões uma semana depois, com o clube catalão perseguindo um triplo triunfo na temporada.

Com o Barça já inalcançável no topo da tabela, quatro pontos à frente do Real Madrid, Luis Enrique também decidiu poupar os zagueiros Gerard Piqué e Daniel Alves, os meias Sergio Busquets e Ivan Rakitic, assim como o goleiro Marc Andre Ter Stegen, no jogo contra o La Coruña, no Camp Nou.

O capitão do Barça, Xavi, que anunciou na quinta estar deixando o clube para jogar no Al Sadd, do Catar, vai erguer a taça do Campeonato Espanhol após o jogo deste sábado.