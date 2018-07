Luis Suárez festeja por 'voltar a se sentir um jogador'

Pouco depois de fazer o seu primeiro treino como jogador do Barcelona, Luis Suárez afirmou nesta sexta-feira, em entrevista ao canal de TV do clube espanhol, que está aliviado por poder voltar a trabalhar profissionalmente. Punido pela Fifa com uma suspensão de quatro meses de qualquer atividade ligada ao futebol, o atacante uruguaio iniciou a sua trajetória pela equipe espanhola depois de a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) ter aliviado a sua pena, o liberando para ao menos treinar, após julgar apelo apresentado pelo clube contra a sanção.

"Estou muito feliz por voltar a me sentir jogador de futebol e estar com os companheiros. Tinha muita vontade de começar", afirmou Suárez, que anteriormente vinha trabalhando com um personal trainer para manter a forma.

Contratado junto ao Liverpool em julho, o jogador foi punido de forma dura pela Fifa por causa da mordida que deu no zagueiro Chiellini no jogo em que o Uruguai bateu a Itália por 1 a 0, pela fase de grupos da Copa do Mundo, e vinha esperando o julgamento do seu apelo na CAS contra a punição. O máximo tribunal esportivo manteve a suspensão de quatro meses e a de nove jogos oficiais sem poder defender o Uruguai, mas ao menos o liberou para os treinamentos em seu novo time.

Nesta sexta-feira, o artilheiro definiu a situação que vivia, de sequer poder treinar, como "complicada". "Era uma situação que me fazia sentir incomodado. Estou pagando por um erro que cometi e pelo qual já pedi perdão, mas isso deve ser esquecido", ressaltou o jogador, que depois enfatizou: "Temos de pensar no futuro, que é estar no Barcelona, clube onde havia sonhado jogar".

Suárez também mostrou estar ansioso com o primeiro contato com os torcedores do Barcelona, o que ocorrerá na próxima segunda-feira, quando ele estará no Camp Nou para ser exibido como reforço no mesmo dia em que o local receberá o confronto que o time fará diante do Léon, do México, pelo Troféu Joan Gamper. Já para terça-feira está marcada a sua primeira entrevista coletiva como reforço do Barça.

"Agora tenho de esperar para voltar a jogar, ter contato com a torcida e ter a sensação de jogar em um estádio como o Camp Nou", disse Suárez, que ainda fez questão de exaltar o apoio que o Barcelona lhe deu desde o anúncio de sua contratação. "Estou muito agradecido ao clube por tudo que fez para mim nas últimas semanas e dias. Me trataram muito bem e agradeço porque cumpro um desafio, que é jogar no Barça", completou.