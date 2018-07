Luis Suárez iniciará treinos no Barcelona nesta sexta-feira

Pouco depois de a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) liberar Luis Suárez para ao menos poder treinar pelo Barcelona, o clube informou nesta quinta-feira que o atacante realizará na manhã desta sexta a sua primeira atividade no time.

O atacante uruguaio teve a punição de quatro meses aplicada pela Fifa mantida pelo máximo tribunal esportivo, que julgou recursos apresentados pelo clube e pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF), mas viu a sanção ser um pouco aliviada após ser proibido pela entidade de participar de qualquer atividade ligada ao futebol.

Punido pela mordida que deu no ombro do zagueiro Chiellini no jogo em que o Uruguai derrotou a Itália por 1 a 0 e eliminou o rival da Copa do Mundo, em 24 de junho, na rodada final da fase de grupos da competição, o jogador vinha trabalhando com um personal trainer para manter a forma. E agora finalmente ele poderá treinar ao lado dos seus novos companheiros depois de ter sido contratado junto ao Liverpool, em julho.

O Barça também anunciou que a apresentação oficial do artilheiro como novo jogador do time foi marcada para acontecer na próxima segunda-feira, no Camp Nou, que no mesmo dia será palco do confronto que a equipe catalã disputará contra o León, do México, pelo Troféu Joan Gamper.

A CAS também manteve nesta quarta-feira a suspensão de Suárez dos próximos oito jogos oficiais da seleção uruguaia. Punido com um total de nove partidas de gancho, ele já cumpriu a primeira delas no duelo no qual o Uruguai caiu por 2 a 0 diante da Colômbia, nas oitavas de final do Mundial.