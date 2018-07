Luis Suárez marca duas vezes em amistoso pelo Barcelona B

O que era para ser um simples amistoso entre o time B do Barcelona e a seleção sub-19 da Indonésia ficará marcado como o jogo em que Luis Suárez marcou seus primeiros gols pelos catalães. Impedido de atuar em partidas oficiais, o uruguaio pediu e foi liberado para jogar nesta quarta-feira. Ele deixou sua marca duas vezes e contribuiu para a tranquila goleada por 6 a 0.

Foi apenas a segunda vez que Suárez foi a campo com a camisa do Barcelona. Na outra, passou em branco após entrar no segundo tempo do duelo contra o León, do México, pelo Troféu Joan Gamper. Outro jogador do elenco principal que atuou nesta quarta pelo time B foi o zagueiro Vermaelen, que se recuperou recentemente de contusão e também anotou um gol.

A partida desta quarta serviu como uma espécie de teste de pré-temporada para Suárez. O jogador foi suspenso de qualquer atividade profissional relacionada ao futebol por quatro meses por ter mordido o zagueiro Chiellini, da Itália, durante jogo da Copa do Mundo. Após entrar com recurso, conseguiu permissão para treinar com seus companheiros e atuar em amistosos. Sua estreia oficial deverá acontecer no clássico diante do Real Madrid, dia 25 de outubro, pelo Campeonato Espanhol.

Enquanto isso não acontece, ele tenta manter o ritmo de jogo como pode. Nesta quarta, atuou durante os 90 minutos e marcou um gol em cada tempo. No primeiro, recebeu lançamento em profundidade, apostou corrida com o zagueiro e tocou cruzado, na saída do goleiro. No segundo, mostrou habilidade, cortou o marcador e bateu colocado, de esquerda, de fora da área, para marcar um belo gol.