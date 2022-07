Luis Suárez tem 'Dia D' para decidir se retorna ao Nacional; atacante tem outras duas propostas

Luis Suárez tem, nesta terça-feira, o "dia D" para definir se retornará ao Nacional, do Uruguai, segundo o jornal Ovación. O atacante de 35 anos pediu no domingo, ao presidente do clube, José Fuentes, mais 48 horas para dar uma resposta. O Nacional sabe que o tempo está correndo caso consiga fechar a contratação do maior artilheiro da seleção do país para tentar inscrevê-lo na lista da Copa Sul-Americana já que no dia 2 de agosto, a equipe enfrenta o Atlético-GO pelo jogo de ida das quartas de final da competição. Pelo regulamento, o clube da capital uruguaia tem até sábado para fazer alterações na lista final.

Formado no Nacional, Suárez tem outras duas propostas na mesa, ambas da Europa. Uma delas, segundo o jornal, reúne o que o jogador pretende: mesmo nível salarial do seu último contrato e vínculo de três anos, algo importante para um atleta em final de carreira. Mas os nomes dos dois clubes não foram revelados.

Com o grande objetivo de chegar em ótima forma na Copa do Mundo do Catar, neste ano, Suárez participou de reuniões na última segunda-feira para definir seu novo clube. “Continuo otimista porque nada mudou. Ele ainda tem as propostas e a questão envolve uma decisão basicamente pessoal e familiar, mas com certeza ele tem mais ofertas porque é um jogador de elite e está sujeito a isso. Os torcedores do Nacional demonstraram carinho de várias maneiras e teremos que esperar até amanhã (hoje)”, disse Fuentes.

Torcida do Nacional faz festa e sonha com retorno de Luis Suárez

Na sexta-feira, na vitória do Nacional por 5 a 0 sobre o Cerrito, pelo Campeonato Uruguaio , mais de 15 mil torcedores cantaram, a todo pulmões, “Olé, olé, olé, olé... Lucho, Lucho”, em referência ao atacante. Além disso, diversas máscaras com o rosto de Suárez puderam ser vistas em todo o Estádio Gran Parque Central, casa do Nacional. No quinto gol da goleada, Christian Almeida, lateral-esquerdo, comemorou com a máscara do jogador.

Ao longo de 17 anos de carreira, Suárez disputou 830 jogos, com seleção e clubes, e marcou 514 gols, sendo um dos maiores artilheiros em atividade no futebol atual. Na última temporada, com a camisa do Atlético de Madrid, fez 17 gols em 54 partidas.