Luis Suárez, o artilheiro canibal

SÃO PAULO - "Ele chegou lá e tirou a bola do meu primo. O meu tio nem percebeu quem era e ficou pensando que fosse um chato qualquer. Mas o Luis Suárez ficou brincando com o meu primo e até o deixou driblá-lo. É verdade, o meu primo de sete anos driblou o Suárez! Depois, o meu tio, quando percebeu de quem se tratava, pediu-lhe para tirarem uma foto. Quando meu primo crescer, vai saber que tem uma foto com um dos melhores jogadores da história do Liverpool. Obrigado, Suárez."

O texto acima foi publicado na última segunda-feira no Reddit, site em que internautas publicam suas próprias histórias. O autor também divulgou a foto do encontro de Suárez com seu primo, que tem síndrome de Down, e logo viu o post ser um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

A história chamou a atenção não só por ter como protagonista um dos melhores atacantes do mundo, mas por mostrar uma faceta solidária de Luis Suárez desconhecida por muita gente. Afinal, o uruguaio tem fama de rebelde e polêmico. E não é para menos.

Quando defendia o Ajax, da Holanda, em 2011, foi suspenso por sete jogos por morder o ombro esquerdo de Otman Bakkal, do PSV Eindhoven. O atacante parece não ter aprendido a lição e, no ano passado, já no Liverpool, abocanhou o braço direito de Ivanovic, do Chelsea. Pegou dez partidas de gancho e acabou ganhando o apelido de Canibal.

A coleção de polêmicas do uruguaio é extensa. Em 2011, por exemplo, foi acusado de racismo por Evra, do Manchester United. Depois de ser suspenso por oito jogos, reencontrou-se com o francês no ano seguinte e se recusou a cumprimentá-lo. Não é de hoje que Luis Suárez se mete em encrencas. Quando tinha 15 anos e estava nas categorias de base do Nacional, de Montevidéu, deu uma cabeçada num juiz. "Ele queria jogar todas as partidas até o fim. Quando o técnico o tirava do jogo ou o deixava no banco, ficava muito irritado. Nessa partida, agrediu o juiz porque foi expulso e queria continuar jogando", contou ao Estado Daniel Enriquez, coordenador das categorias de base do Nacional de 1999 a 2005.

Suárez chegou ao clube em 1998, com apenas 11 anos, e ficou até 2006. Antes de estrear na equipe profissional, em 2005, foi coadjuvante por muito tempo, como lembra Enriquez. "Tínhamos uma geração de garotos nascidos em 1987 muito boa. Na posição do Luis Suárez, nós também contávamos com o Cauteruccio, que agora está jogando no San Lorenzo, e o Fornaroli, hoje no Danúbio. Luis Suárez era o terceiro atacante e não jogava sempre."

Somente no time sub-17 do Nacional foi que o atacante virou titular absoluto. Quando tinha 19 anos, em 2006, entrou no radar do Flamengo. O ex-volante Andrade, na época olheiro rubro-negro, chegou a ir a Montevidéu para observá-lo. Mas não gostou do que viu e, por isso, não recomendou a sua contratação. Melhor para o Groningen, que por US$ 1 milhão (R$ 2,2 milhões, pelo câmbio atual) levou o jogador para a Holanda.

Assim que desembarcou na pequena cidade de Groninga, o craque já se matriculou em uma escola de holandês. "Ia quase todos os dias à aula com a minha esposa (Sofia). O que se referia especificamente ao futebol, entendia tudo", lembra Suárez. E dominar o difícil idioma dos Países Baixos o ajudou em campo.

O talento de Luis Suárez não demorou muito para despertar o interesse do Ajax, que logo na temporada seguinte o contratou por US$ 7,5 milhões (R$ 16,5 milhões). E foi no clube de Cruyjff e Van Basten que o uruguaio despontou para o mundo. O atacante virou uma máquina de fazer gols. Fã de Batistuta, o uruguaio sempre admirou a versatilidade do argentino, que fazia gols de todos os tipos: de direita, de canhota, de cabeça, de fora da área, de falta, de pênalti... E, no Ajax, Luis Suárez transformou-se nesse tipo de artilheiro que não desperdiça uma boa chance. Exatamente como o ídolo.

A Holanda acabou ficando pequena para o atacante, que em janeiro de 2011 foi para o Liverpool em uma transação de 26,5 milhões (R$ 81 milhões). Os gols continuaram a sair aos montes e Luis Suárez vive o melhor momento da carreira. Em 28 jogos pelo Campeonato Inglês, marcou impressionantes 29 gols. A voracidade com que o atacante parte para cima dos zagueiros dá ao Liverpool a possibilidade real de quebrar um jejum que já dura 24 anos - o último Campeonato Inglês conquistado pela equipe foi na temporada 1989/90.

Pela seleção uruguaia, Luis Suárez também passou a ser cada vez mais decisivo. Na Copa América de 2011, ele assumiu o protagonismo que era de Diego Fórlan e conduziu a Celeste ao título. Não à toa, foi eleito o melhor jogador do torneio. As marcas daquela conquista ficarão para sempre na sua pele. Na perna esquerda, tatuou a data da vitória por 3 a 0 sobre o Paraguai na decisão: 24/07/2011 Campeones de America.

O atacante chegou no ano passado a 39 gols com a camisa celeste e tornou-se o maior artilheiro da história da seleção. E o seu desafio na Copa do Mundo do Brasil será aumentar essa contagem. Por enquanto, o grande momento de Luis Suárez em um Mundial ocorreu nas quartas de final de 2010, quando evitou um gol de Gana ao tirar a bola com as mãos em cima da linha. Mas o craque não quer que sua participação na história das Copas fique marcada apenas por esse lance. Seu sonho é repetir a façanha dos ídolos de 1950 e levantar a taça no Maracanã. Para orgulho dos uruguaios e do garotinho que o driblou em um parque de Liverpool.