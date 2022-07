Luis Suárez oficializa retorno ao Nacional nesta temporada: 'Vejo vocês em breve'

Luis Suárez será oficialmente jogador do Nacional nesta temporada. Após revelar que tinha um pré-contrato, o atacante anunciou nesta quarta-feira que defenderá as cores do clube da infância em 2022.

Novamente por meio das redes sociais o atacante de 35 anos anunciou que chegou a um acordo oficial com a equipe. "Agora sim, Oficialmente! Suárez no Nacional", publicou o jogador, junto com uma foto montagem em que vestia a camisa da equipe - utilizada pelos torcedores nos últimos dias na internet. Tenho orgulho de vestir minha camisa novamente! Obrigado a todos pelo apoio! Vejo vocês em breve!", concluiu o jogador.

Formado no Nacional, Suárez tinha outras duas propostas nas mãos, ambas de clubes da Europa. Porém, com os pedidos intensos dos torcedores do clube da capital uruguaia, se tornou inevitável aceitar a proposta do clube.

O Nacional precisava agilizar a contratação do maior artilheiro da seleção uruguaia para tentar inscrevê-lo na lista da Copa Sul-Americana, já que no dia 2 de agosto a equipe enfrenta o Atlético-GO pelo jogo de ida das quartas de final da competição. Pelo regulamento, o clube da capital uruguaia tem até sábado para fazer alterações na lista final.

Ahora sí,OFICIALMENTE! #SUAREZENNACIONAL! ❤️ Un orgullo volver a vestir mi camiseta en @Nacional ! Gracias a todos por el apoyo! NOS VEMOS PRONTO. pic.twitter.com/DRvuf44W8G — Luis Suarez (@LuisSuarez9) July 27, 2022

Nesta terça-feira, na iminência de um acerto entre Nacional e Suárez, o Atlético-GO, próximo adversário da equipe uruguaia, brincou sobre a possibilidade. "Aí é f...", escreveu o clube brasileiro, em publicação bem humorada.

Torcida do Nacional faz festa para o retorno de Luis Suárez

Na sexta-feira, na vitória do Nacional por 5 a 0 sobre o Cerrito, pelo Campeonato Uruguaio, mais de 15 mil torcedores cantaram, a todo pulmões, "Olé, olé, olé, olé... Lucho, Lucho", em referência ao atacante. Além disso, diversas máscaras com o rosto de Suárez puderam ser vistas em todo o Estádio Gran Parque Central, casa do Nacional. No quinto gol da goleada, Christian Almeida, lateral-esquerdo do time, comemorou com a máscara do jogador.

Ao longo de 17 anos de carreira, Suárez disputou 830 jogos, em seleção e clubes, e marcou 514 gols, sendo um dos maiores artilheiros em atividade no futebol atual. Na última temporada, com a camisa do Atlético de Madrid, fez 17 gols em 54 partidas.