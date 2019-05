Suárez passa por artroscopia e pode ficar fora da Copa América

Dois dias depois da eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa com a derrota por 4 a 0 para o Liverpool, na Inglaterra, os torcedores do Barcelona, e por tabela os uruguaios, receberam nesta quinta-feira mais uma péssima notícia. O departamento médico do clube catalão revelou que o centroavante Luis Suárez tem uma lesão no menisco interno do joelho direito e será submetido a uma artroscopia nesta quinta mesmo.

O Barcelona informou que somente após o procedimento cirúrgico será determinado o tempo de recuperação do atleta. No entanto, Suárez pode ficar de fora da decisão da Copa do Rei contra o Valencia, em Sevilha, no próximo dia 25, e da Copa América que será disputada de 14 de junho a 7 de julho, no Brasil. O Uruguai estreará no dia 16 contra o Equador, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

O atacante uruguaio, de 32 anos, convive com dores no joelho há algum tempo, sendo que já tentou fazer um tratamento convencional entre o final de novembro e início de dezembro do ano passado. Agora, com a eliminação na Liga dos Campeões - maior objetivo do clube - e a conquista antecipada do título do Campeonato Espanhol, o Barcelona resolveu antecipar a artroscopia.

Na atual temporada, Suárez entrou em campo em 49 partidas e marcou 25 gols - 21 no Campeonato Espanhol, três na Copa do Rei e um na Liga dos Campeões. O uruguaio é o vice-artilheiro do Barcelona, só atrás do argentino Lionel Messi.