Luis Suárez pede e vai disputar amistoso com time B do Barcelona

Ainda sem poder atuar em partidas oficiais por conta da punição recebida durante a última Copa do Mundo, o atacante Luis Suárez tenta encontrar formas de manter minimamente o ritmo de jogo visando sua estreia oficial pelo Barcelona. Nesta quarta-feira, por exemplo, ele reforçará o time B do clube catalão na disputa de um amistoso contra a equipe sub-19 da Indonésia.

O técnico Luis Enrique foi quem confirmou a participação de Luis Suárez. O treinador revelou que foi o próprio atacante uruguaio que pediu para ser liberado e atuar no amistoso. "Ele quer jogar, quer ter ritmo de competição e amanhã jogará os minutos que o Eusebio (Sacristán, técnico do time B) achar necessário."

Contratado junto ao Liverpool para esta temporada, Suárez atuou em somente uma partida pelo Barcelona até o momento, diante do León, do México, no torneio amistoso Troféu Joan Gamper. De resto, participou apenas de treinamentos ao lado dos companheiros e, por isso, está com tanto desejo de atuar.

Ele tem treinado duro, mostrando muita vontade e está ansioso para voltar. Então, este jogo me parece uma boa oportunidade para dar a ele uma oportunidade, se o Eusebio estiver de acordo com isso", comentou Luis Enrique.

Suárez foi suspenso de qualquer atividade profissional relacionada ao futebol por quatro meses por ter mordido o zagueiro Chiellini, da Itália, durante jogo da Copa do Mundo. Após entrar com recurso, conseguiu permissão para treinar com seus companheiros e atuar em amistosos. Sua estreia oficial deverá acontecer no clássico diante do Real Madrid, dia 25 de outubro, pelo Campeonato Espanhol.