Luis Suárez pega 8 jogos de suspensão por ato racista A FA (Associação Inglesa de Futebol, na sigla em inglês) resolveu pegar pesado contra o atacante Luis Suárez, do Liverpool. Nesta terça-feira, a entidade considerou o jogador uruguaio culpado por proferir palavras racistas para o zagueiro Patrice Evra, do Manchester United, e aplicou uma punição de oito partidas, além de uma multa de US$ 62 mil (pouco mais de R$ 114 mil).