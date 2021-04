Luis Suárez sofre lesão muscular e desfalca Atlético de Madrid em jogos decisivos

Más notícias para o técnico argentino Diego Simeone no Atlético de Madrid, atual líder do Campeonato Espanhol. O centroavante uruguaio Luis Suárez apresentou queixas de dores durante o treinamento desta quarta-feira e os exames médicos realizados já confirmaram que se trata de uma lesão muscular na perna esquerda.

"Luis Suárez sofreu uma lesão muscular na perna esquerda. O nosso jogador, depois de sentir queixas no treino desta quarta-feira, foi submetido a exames médicos que confirmaram a lesão. A sua situação continuará em avaliação", informou o Atlético de Madrid em um comunicado divulgado nas redes sociais e em seu site oficial.

O Atlético de Madrid não dá mais detalhes sobre a gravidade do problema físico, mas Luis Suárez deve ficar fora de ação por cerca de três semanas. Com isso, o atacante deve desfalcar o time nos compromissos contra Eibar, Huesca e Athletic Bilbao. A equipe de Madri lidera o Campeonato Espanhol com 66 pontos, um a mais do que o Barcelona e dois a mais do que o Real Madrid.

O clube da capital espanhola teve um aproveitamento de 87,7% nos 19 primeiros jogos do campeonato - apenas uma derrota e dois empates -, chegando a abrir 10 pontos na liderança. Mas a recente sequência ruim deu margem para que Barcelona e Real Madrid reduzissem a distância.

A expectativa do clube é ter Luis Suárez 100% recuperado para o confronto contra o Barcelona, no dia 9 de maio, no estádio Camp Nou, em Barcelona. Ele é o artilheiro do Atlético de Madrid na liga espanhola com 19 gols, quatro a menos do que o argentino Lionel Messi, principal goleador do campeonato.