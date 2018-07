Luis Suárez vai passar por cirurgia no joelho às vésperas da Copa do Mundo

MONTEVIDÉU - A seleção uruguaia teve um problema inesperado às vésperas da Copa do Mundo. O atacante Luis Suárez, do Liverpool, sentiu dores no joelho durante os treinamentos desta quarta-feira e deverá passar por uma cirurgia, podendo ser desfalque do Uruguai na Copa.

"Foi tudo uma surpresa. Suárez sentiu um incômodo e decidimos fazer uma ressonância magnética. A última informação que tive é que estavam decidindo o que fazer, mas são altíssimas as possibilidades de uma cirurgia", disse Roberto Pastoriza, secretário da seleção uruguaia, em entrevista ao El País.

A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista uruguaio Martin Charquero, que confirmou que o atacante teve um problema no menisco. Segundo o jornalista, Suárez será operado já nesta quinta-feira. Algum tempo depois, a família do atleta também confirmou a lesão.

Apesar da preocupação, já que Luis Suárez é o principal jogador uruguaio no momento, tendo sido o artilheiro do último Campeonato Inglês com 31 gols com a camisa do Liverpool, o clima no país é de confiança na presença do jogador na Copa do Mundo, já que o tempo de recuperação para esse tipo de lesão é de cerca de 20 dias.

"Estamos otimistas que ele chegará saudável ao Mundial", comentou Pastoriza, confirmando que a Federação Uruguaia deve soltar um comunicado oficial. Para Charquero, como a lesão foi diagnosticada no início da preparação uruguaia para a Copa do Mundo, ele ainda pode se recuperar a tempo.

Com ou sem Suárez, já se sabe que o Uruguai terá uma dura missão na Copa, pois está no grupo da morte, o D, ao lado de Itália, Inglaterra e Costa Rica.