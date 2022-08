Luísa Sonza promete álbum da Copa para garoto que viralizou ao desenhar figurinhas

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar tem feito enorme sucesso no Brasil. Na expectativa da disputa do torneio mais importante do futebol, colecionadores têm investido uma quantia para terminar o quanto antes o preenchimento do álbum.

Porém, os preços elevados dos pacotes de figurinhas e a crise econômica que afeta o País impede que muitos possam desfrutar da coleção. É o caso de um garoto João Gabriel, de 8 anos, que desenhou as figurinhas em seu caderno e viralizou as redes sociais. A publicação alcançou muitos famosos, entre eles a cantora Luísa Sonza, que se prontificou a ajudar o jovem a ter um álbum.

Leia Também Álbum da Copa 2022: figurinhas podem ser compradas por meio dos aplicativos Ifood e Rappi

"Alguém tem o contato de algum familiar? Queria dar o álbum já com um monte de figurinhas para ele completar tudo, acho que ele iria gostar", escreveu Luísa Sonza em um comentário no Instagram.

O pai de João Gabriel, João Teixeira, é feirante na cidade de Goiânia. Mesmo sem conseguir o dinheiro para ajudar o filho a colecionar o álbum da Copa do Mundo, ele valorizou a criatividade da criança. Para completar o álbum, é necessário desembolsar no mínimo R$ 536,00.

O comentário de Luísa Sonza nas redes sociais gerou quase 4 mil curtidas e foi bastante aplaudido pelos fãs da cantora. Ela possui mais de 30 milhões de seguidores no Instagram.