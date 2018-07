Luiz Adriano afirma ter sofrido insultos racistas em jogo na Bielo-Rússia

O atacante brasileiro Luiz Adriano acusou a torcida do BATE Borisov de racismo durante jogo da Liga dos Campeões, na última terça-feira, na Bielo-Rússia. O jogador, que defende o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, disse ao site oficial do clube ter ouvido injúrias raciais durante a vitória da equipe por 7 a 0.

"Os torcedores gritaram contra mim, gritos muito grosseiros, racistas. Um comportamento inaceitável, estou chocado, indignado", comentou o brasileiro, que foi revelado pelo Inter e defende o Shakhtar desde 2007.

No jogo, o atacante fez cinco gols, quatro deles ainda no primeiro tempo. O feito levou Luiz Adriano a igualar o argentino Lionel Messi como o único a marcar cinco vezes em uma mesma partida, além de ter feito o hat-trick (três gols) mais rápidos, ao balançar as redes aos 37, 40 e 44 da primeira etapa.