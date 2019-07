Luiz Adriano assina contrato de quatro temporadas com o Palmeiras

O atacante Luiz Adriano é o novo reforço do Palmeiras. Nesta terça-feira, 30, o jogador de 32 anos assinou contrato por quatro temporadas e vai se apresentar ao clube em breve. A última equipe dele foi o Spartak Moscou, da Rússia. A transferência sela o retorno do atleta ao futebol brasileiro após 12 anos no exterior. No Brasil, ele foi revelado pelo Inter.

Luiz Adriano tinha contrato com o Spartak até o meio do próximo ano e acertou a saída após acordar com os russos ficar com os 50% dos próprios direitos econômicos em troca de liquidar algumas dívidas. Já o Palmeiras, ficará com os outros 50%, além de se responsabilizar para pagar salários e a comissão pela transferência, que terá confirmação oficial em breve.

O atacante deixou o futebol brasileiro em 2007, meses antes de completar 20 anos. Na Europa, ele defendeu o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o Milan, da Itália, e estava desde 2017 no Spartak Moscou, da Rússia. Luiz Adriano teve também passagens pela seleção brasileira. A chegada do reforço tem o aval do técnico Luiz Felipe Scolari.

Além de Luiz Adriano, o Palmeiras oficializou na segunda-feira, 29, a contratação do zagueiro Vitor Hugo, em contrato por cinco temporadas. O clube também vai contar em breve com o atacante Henrique Dourado, emprestado pelo Henan Jianye, da China, por seis meses. O clube asiático é quem vai pagar os salários. O anúncio oficial depende somente de questões burocráticas.