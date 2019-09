Luiz Adriano comemora três gols e fica com a bola da partida: 'Vamos lutar até o fim'

Luiz Adriano foi o nome do jogo na vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Fluminense nesta terça-feira, no Allianz Parque, em jogo adiado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele marcou os três gols da partida e recolocou o time alviverde na briga pela taça da competição nacional.

“Fico muito feliz em poder fazer os três gols, ainda mais pela importância da partida. Minha volta ao Brasil foi bem planejada. Está sendo muito bom”, comentou o atacante que deixou o campo com a bola da partida.

Luiz Adriano já havia marcado pelo Palmeiras, na derrota para o Grêmio por 2 a 1 que custou a eliminação da Libertadores. Contra o Fluminense, ele fez os primeiros gols no Allianz Parque. Na comemoração, ele destacou também que o clube segue firme na briga pela taça da competição nacional. “Nosso objetivo é este. Caímos fora da Libertadores, mas no Brasileiro vamos lutar até o final.”

A vitória serviu para o Palmeiras fazer as pazes com seus torcedores e também levou a equipe aos 36 pontos a apenas três do líder Flamengo. A expectativa agora é encurtar ainda mais essa distância no final de semana, na rodada que marcará o fim do primeiro turno. O time alviverde receberá o Cruzeiro no sábado, às 19h. Um pouco mais cedo, às 17h, o Flamengo enfrentará o Santos, vice-líder, no Maracanã.