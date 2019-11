Luiz Adriano dependerá de exame no sábado para saber se enfrenta o Corinthians

A presença do atacante Luiz Adriano, do Palmeiras, no dérbi com o Corinthians vai continuar em suspense até horas antes da partida deste sábado. O jogador tenta se recuperar de dores na coxa direita e terá a escalação definida em um exame à tarde, a poucas horas do início do clássico pelo Campeonato Brasileiro, às 19h, no estádio do Pacaembu.

O problema de Luiz Adriano é a sequência da machucado sofrido em 9 de outubro, na derrota do Palmeiras por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro. O problema já deixou o jogador afastado por quatro semanas e tem como peculiaridade gerar sensibilidade no músculo por algum tempo. Por isso, na quarta-feira ele atuou contra o Vasco e novamente sentiu dores.

Luiz Adriano tem sete gols em 12 jogos pelo Palmeiras. Caso não possa atuar, o atacante deve dar lugar a Deyverson. As outras opções para a posição são Henrique Dourado e Borja. No restante, o time titular deve ser parecido ao escalado no sábado passado, no Allianz Parque, quando o Palmeiras bateu o Ceará por 1 a 0, gol de Zé Rafael.

O elenco alviverde encerrou a preparação para o clássico com um treino fechado nesta sexta-feira à tarde na Academia de Futebol. A provável escalação deve ter: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Luiz Adriano (Deyverson).