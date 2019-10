Luiz Adriano desfalca treino do Palmeiras e é dúvida para jogo contra o Atlético-MG

O atacante Luiz Adriano novamente desfalcou o treino do Palmeiras. Nesta quinta-feira, ele realizou apenas trabalhos de fortalecimento muscular na parte interna da Academia de Futebol. Com isso, o jogador é dúvida para a partida contra o Atlético-MG, no domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Caso Luiz Adriano seja desfalque, o ataque do Palmeiras terá Deyverson ou Borja. Os dois participaram da parte final do treino desta quinta-feira na equipe considerada titular, que foi montada com 12 jogadores de linha.

Na primeira parte do treino, Mano Menezes montou a linha ofensiva com Zé Rafael, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Dudu, Willian e Deyverson. Eles trabalharam contra a defesa formada por Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo, Diogo Barbosa, Felipe Melo e Bruno Henrique, além dos goleiros que se revezavam.

Na parte final, a comissão técnica comandou um coletivo em campo reduzido. O time titular, com 12 jogadores de linha, foi formado por: Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Dudu, Willian, Borja e Deyverson.

Com isso, uma provável escalação do Palmeiras para a partida de domingo tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Dudu, Willian e Luiz Adriano (Borja ou Deyverson).

O Palmeiras é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos, três a menos do que o líder Flamengo. O elenco alviverde volta a treinar nesta sexta-feira, na Academia de Futebol.