Luiz Adriano deve reforçar o Palmeiras contra o Bahia

O atacante Luiz Adriano deve reforçar o Palmeiras na partida contra o Bahia, domingo, em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi desfalque no clássico contra o Corinthians, no último sábado.

Luiz Adriano não tem lesão, mas foi preservado pela comissão técnica. Ele havia tido uma contratura na coxa direita no dia 9 de outubro e voltou a atuar na última quarta-feira, quando sentiu um incômodo na região.

Sem Luiz Adriano disponível, o técnico Mano Menezes escalou Deyverson como titular no clássico contra o Corinthians. Borja entrou no segundo tempo. Após a partida, ao ser questionado sobre a falta de Luiz Adriano ao time, o treinador valorizou as opções no elenco e explicou por que não relacionou o titular.

"Você sempre quer contar com todos. O aproveitamento do Luiz Adriano tem sido muito bom. Mas poderíamos ter feito (o gol) com o Deyverson em uma grande defesa do Walter, com o Borja que chutou por cima. Aí não estaríamos aqui falando disso. Não quero ser injusto com os jogadores que entraram. O Luiz Adriano sentiu um desconforto, existiu um risco de rompimento de fibra, que não aconteceu, mas se colocássemos em campo correríamos um risco grande de perdê-lo por mais tempo. Entendemos que não deveríamos correr esse risco", afirmou Mano.