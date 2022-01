Luiz Adriano diz que não pediu para sair do Palmeiras e que está disposto a cumprir contrato

Fora dos planos do Palmeiras para 2022, o atacante Luiz Adriano continua treinando separado do elenco na Academia de Futebol enquanto define seu futuro. Nesta sexta-feira, o atacante de 34 anos divulgou uma nota oficial em seu perfil no Instagram afirmando que não pediu para sair do clube e que estaria disposto a cumprir o contrato com a equipe alviverde.

Com um dos maiores salários do Palmeiras, Luiz Adriano viveu momentos de altos e baixos com a camisa alviverde. Na reta final da última temporada, esteve cada vez mais presente no banco de reservas, com Rony atuando de falso nove. O colega do atacante foi justamente quem herdou sua camisa 10 após a número 7 retornar a Dudu neste ano.

Com o futuro incerto, Luiz Adriano teve seu nome especulado em outros clubes brasileiros, como Botafogo, Fortaleza e Fluminense. O Cerro Porteño, do Paraguai, seria outro possível destino para o jogador, mas ainda não há nenhuma negociação em curso.

Leia na íntegra a nota oficial de Luiz Adriano

Venho por meio desta desmentir as diversas notícias que envolvem o meu nome.

Sigo treinando no Palmeiras desde a minha apresentação neste ano, conforme acordado com diretoria, fazendo meu trabalho todos os dias com o mesmo profissionalismo que sempre pautou a minha carreira.

Não pedi para sair do clube, e ao contrário do noticiado, respeitando a decisão da direção e comissão técnica, não solicitei minha reintegração ao elenco do Palmeiras, clube no qual tenho contrato vigente até 2023, o qual estou à disposição para cumprir até o fim, com o mesmo desejo e ambição de quando cheguei.

Sobre especulações e sondagens, somente meu agente, Junior Mendoza, está autorizado a tratar em meu nome. Meu foco agora é treinar firme todos os dias, assim como fiz inclusive em meu período de férias, e me manter pronto em minhas plenas condições para desempenhar minha profissão.

Atenciosamente, Luiz Adriano