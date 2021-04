Luiz Adriano, do Palmeiras, atropela ciclista em São Paulo; vítima tem ferimentos leves

O atacante Luiz Adriano, do Palmeiras, se envolveu em um acidente de trânsito nesta terça-feira, em São Paulo. O jogador dirigia um carro na saída de um shopping center e atropelou de forma acidental um ciclista. Depois da colisão, Luiz Adriano desceu do veículo e socorreu a vítima, que foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e teve apenas ferimentos leves no rosto.

Segundo a assessoria de imprensa do atacante, Luiz Adriano foi ao local para levar a mãe fazer compras em um supermercado que fica dentro do shopping center. Na saída do estacionamento, o carro do palmeirense acertou um ciclista que faz entregas de pedidos de aplicativos. Um vídeo gravado e publicado na internet mostra que Luiz Adriano acompanhou o atendimento à vítima.

A assessoria de imprensa do jogador afirmou que Luiz Adriano não dirigia de maneira imprudente e que o acidente foi uma fatalidade. A vítima deixou o local de ambulância e foi levada para uma unidade de saúde para fazer exames de rotina. O ciclista está em recuperação e logo terá alta.

O atacante treinou com o grupo nesta terça, véspera de uma decisão para o Palmeiras. A equipe encara nesta quarta-feira na Argentina o Defensa Y Justicia, pela partida de ida da final da Recopa Sul-Americana. O jogo de volta será semana que vem, em Brasília.