Luiz Adriano, do Shakhtar, será julgado após gol polêmico

BERNA - O brasileiro Luiz Adriano, do Shakhtar Donetsk, criticado por marcar um gol quando seu time tentava devolver a bola para o goleiro do Nordsjaelland depois de uma interrupção por lesão na partida de terça-feira pela Copa dos Campeões, será julgado em uma audiência disciplinar da Uefa.

A entidade que controla o futebol europeu disse que o atacante brasileiro, que também foi advertido na partida do Grupo F que terminou com vitória do time ucraniano por 5 x 2, foi acusado de "violação aos princípios de conduta".

(Reportagem de Brian Homewood)