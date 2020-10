Luiz Adriano e Esteves treinam, mas não reforçam Palmeiras contra o Botafogo

Luiz Adriano e Esteves treinaram, nesta terça-feira com o elenco do Palmeiras, mas estão fora do jogo contra o Botafogo, no Engenhão, nesta quarta-feira, às 21h30, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante correu em volta do gramado, separado do grupo, enquanto o lateral-esquerdo fez trabalhos com o grupo, mas não está em condições ideais para entrar em campo.

O técnico Vanderlei Luxemburgo tem um problema na lateral-esquerda. Sem Esteves e Matias Viña, na seleção uruguaia, o treinador poderá escalar Gustavo Scarpa na posição ou utilizar o zagueiro Renan, de 18 anos, que também atua como lateral.

O goleiro Weverton e o volante Gabriel Menino, com a seleção brasileira, e o zagueiro Gustavo Gómez, na seleção do Paraguai, também são desfalques certos. Já o atacante Gabriel Verón treinou mais uma vez sem problemas no tornozelo esquerdo e deverá ser relacionado para compor o banco de reservas no Rio.

Com isso, Luxemburgo deverá escalar: Jailson; Marcos Rocha, Felipe Melo, Luan e Renan (Gustavo Scarpa); Patrick de Paula, Bruno Henrique e Raphael Veiga; Rony, Willian e Wesley.

Único invicto no Brasileirão, o Palmeiras soma os mesmos 22 pontos do Internacional, mas perde no saldo de gols: 8 a 6. Em compensação, o time de Palestra Itália disputou um jogo a menos (13 a 12). Os dois times estão atrás apenas do líder Atlético-MG, dono de 27 pontos.