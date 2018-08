Luiz Adriano é punido por agressão e desfalca Spartak Moscou na Liga Europa

A Uefa anunciou nesta segunda-feira uma punição ao atacante Luiz Adriano. A entidade julgou e definiu uma suspensão de três jogos ao brasileiro por agressão a um rival no confronto de seu Spartak Moscou diante do PAOK, da Grécia, na fase preliminar da Liga dos Campeões.

Ainda no primeiro tempo do empate por 0 a 0 entre as equipes, na Rússia, no último dia 14, Luiz Adriano brigava por espaço com o rival Jose Angel Crespo quando se irritou. Primeiro, tentou acertar uma joelhada no zagueiro. Depois, o agrediu na barriga com o cotovelo. Alertado pelo auxiliar, o árbitro do confronto mostrou o cartão vermelho ao brasileiro.

O empate naquela partida eliminou o Spartak da Liga dos Campeões, uma vez que o PAOK havia vencido o duelo de ida, em casa, por 3 a 2. Desta forma, Luiz Adriano terá que cumprir os três jogos de suspensão na fase de grupos da Liga Europa.

Luiz Adriano tem 31 anos e veste a camisa do Spartak desde a temporada 2016/2017. Jogador com passagens pela seleção brasileira, ele foi formado nas divisões de base do Internacional e atuou ainda por Shakhtar Donetsk e Milan antes de ir para a Rússia.