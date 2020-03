Luiz Adriano esbanja alegria e leva bola para casa: 'Fazer três gols é especial'

Luiz Adriano foi o destaque na vitória do Palmeiras, por 3 a 1, sobre o Guaraní, do Paraguai, nesta terça-feira, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores, ao marcar os três gols palmeirenses. Ainda no gramado, o atacante esbanjou alegria e até levou para casa a bola do jogo. "É especial fazer três gols em um jogo de Libertadores e aqui no Allianz Parque. Já tinha marcado três gols antes, na Liga dos Campeões e em outros campeonatos. Foi um jogo muito importante para nós e fizemos grande partida. Fizemos o que o professor (Luxemburgo) pediu, jogamos os 90 minutos com intensidade."

Autor de duas assistências e um dos destaques em campo, o atacante Dudu destacou a solidariedade da equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo para obter a segunda vitória consecutiva e a liderança do Grupo B.

"Estamos jogando com quatro atacantes. Tivemos que dar uma mão lá atrás para ajudar na marcação, claro. Acho que fomos bem, controlamos bem a bola. A equipe está de parabéns pelo resultado", disse o camisa 7 palmeirense, que não gostou do gol tomado aos 42 minutos. "Dava para ter evitado."

Responsável por várias jogadas de grande velocidade do ataque palmeirense, Rony também destacou o trabalho em conjunto da equipe. "Estou muito feliz pelo trabalho que está sendo implantado na nossa equipe. Mais feliz pela vitória. Todo mundo se entregou, botou intensidade no jogo. Fomos desde o começo em busca do gol, nossa equipe se movimentou bastante na frente, foi o que o professor pediu. E hoje deu tudo certo. Foi um resultado importantíssimo para o campeonato. Seguimos muito fortes na competição."