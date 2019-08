Luiz Adriano faz primeiro gol pelo Palmeiras em eliminação: 'Lutamos até o fim'

O atacante Luiz Adriano marcou pela primeira vez pelo Palmeiras. Em seu terceiro jogo pelo clube, ele abriu o placar na derrota por 2 a 1 para o Grêmio, na noite desta terça-feira, no Pacaembu. Com o resultado, a equipe alviverde foi eliminada nas quartas de final da Copa Libertadores da América.

Após a partida, Luiz Adriano concedeu entrevista coletiva ao lado do técnico Luiz Felipe Scolari e respondeu a apenas três perguntas. O atacante lamentou a queda após o Palmeiras ter vencido o duelo de ida por 1 a 0 e aberto o placar na volta. "O gol sair cedo é o trabalho da semana. Trabalhamos isso e conseguimos o gol rápido. Isso traz confiança para o time e para a torcida. Podemos falar para a torcida que lutamos até o fim", afirmou Luiz Adriano, que marcou aos 13 minutos do primeiro tempo.

Luiz Adriano foi anunciado como reforço no dia 30 de julho depois de ser contratado do Spartak Moscou, da Rússia. Ele estreou no último dia 11 no empate por 2 a 2 com o Bahia e foi titular nos dois jogos contra o Grêmio. "Venho trabalhando com meus companheiros, buscando essa oportunidade de marcar, fico muito feliz, acho que foi fruto do trabalho com meus companheiros", disse.

Todo había empezado como una fiesta para @Palmeiras: gol y 2-0 en la serie global. pic.twitter.com/433zumNxXx — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 28, 2019

O atacante também falou sobre a preparação do Palmeiras para o próximo compromisso. No domingo, a equipe visita o Flamengo no Maracanã, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Três pontos separam os times na tabela. "Acho que temos que trabalhar ao máximo nesse período que tem até o jogo contra o Flamengo, concentrar e dar nosso máximo para buscar a vitória lá", projetou Luiz Adriano.