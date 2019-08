Luiz Adriano ganha a camisa 10 no Palmeiras e se diz pronto para estrear domingo

O Palmeiras apresentou nesta quinta-feira o novo atacante do elenco. Luiz Adriano, de 32 anos, veio do Spartak Moscou, da Rússia, assinou contrato por quatro temporadas e na apresentação oficial como jogador do clube, recebeu a camisa 10 e demonstrou vontade de poder estrear já no próximo domingo. Como está com a documentação regularizada, ele poderá entrar em campo contra o Bahia, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Revelado pelo Inter, o atacante treina com o elenco desde terça-feira e garante estar pronto para entrar em campo. "Estou treinando. Vamos ver o que o professor (Luiz Felipe Scolari) vai decidir. O grupo está treinando bem, vamos preparar todo mundo e ver o que ele vai decidir no domingo", disse. Outro reforço que pode estrear contra o Bahia é o zagueiro Vitor Hugo, candidato a substituir Gustavo Gómez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O reforço chegou a fazer três jogos pelo Spartak na abertura da temporada do Campeonato Russo antes de se transferir ao Brasil. O atacante passou na Europa também pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e pelo Milan, além de ter defendido a seleção brasileira em algumas oportunidade. No Brasil, ele foi revelado pelo Inter, mas foi embora ainda em 2007, antes de completar 20 anos.

Luiz Adriano ganhou do diretor executivo de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, a camisa 10. O número está vago desde a saída de Moisés para o Shandong Luneng, da China. "Nunca joguei com a 10, mas sei o peso que tem essa camiseta. Fico feliz de receber. Espero corresponder à altura, pela história que ela tem, e dar meu máximo por esse número", afirmou.

O atacante disse que escolheu voltar ao Brasil após 12 anos na Europa para ficar mais perto da família e por ter gostado do projeto apresentado pelo Palmeiras. Luiz Adriano destacou ter gostado do plano do clube de oferecer contrato longo, estrutura e a busca por títulos importantes, inclusive a Copa Libertadores, prioridade da temporada.