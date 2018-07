Luiz Adriano marca dois e Milan vence Freiburg em amistoso

O atacante Luiz Adriano foi decisivo ao Milan neste domingo. Em amistoso disputado na Alemanha, o brasileiro marcou os dois gols da vitória do time italiano sobre o Freiburg, por 2 a 0.

O primeiro gol de Luiz Adriano foi aos 39 minutos do primeiro tempo, escorando cruzamento de Honda. E, pouco depois, aos 45, o brasileiro aproveitou passe errado de Onur Bulut e definiu o confronto.

"Ele tem melhorado muito nos últimos dias e tem demonstrado que pode ser um jogador decisivo", elogiou o técnico Vincenzo Montella, lembrando que o atacante brasileiro vem de uma temporada irregular, mas apostando que ele pode se consolidar no Milan.

Apesar da vitória contra o Freiburg, o Milan faz uma pré-temporada irregular: já perdeu para Liverpool (2 a 0) e Chelsea (3 a 1), resultados que deixaram o torcedor ressabiado com a força do elenco.

Em outro amistoso disputado neste domingo, o Schalke 04 fez bom duelo com o Athletic Bilbao e venceu por 3 a 2. O brasileiro Naldo, o atacante Huntelaar e o volante Geis fizeram os gols do time alemão. Já o Eintracht Frankfurt também enfrentou uma equipe espanhola. E, com ainda mais tranquilidade, ganhou por 3 a 1. O Betis, por sua vez, segurou o empate com o Leipzig por 1 a 1.