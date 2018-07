Luiz Adriano passa bem após desmaiar em campo

Ainda no primeiro tempo, Luiz Adriano tentou aplicar um drible da vaca no zagueiro adversário, que deixou o braço em seu rosto para matar o contra-ataque. O impacto acabou acontecendo no queixo e fez o brasileiro desmaiar. A força da batida foi tamanha que ele garante não se lembrar do ocorrido.

"Não me lembro muito bem do que aconteceu no lance. Sei que recebi um lançamento, toquei na bola e vi o adversário chegando. Depois, não me lembro de mais nada. Queria tranquilizar os torcedores, amigos e familiares e dizer que estou bem", comentou o atacante.

Luiz Adriano recebeu alta pouco depois de chegar ao hospital, mas ainda permanecerá uma semana de repouso, sem pode treinar ou defender o Shakhtar. "Já saí do hospital e estou voltando para casa. Vou ter que ficar uma semana em repouso. Depois, já posso voltar aos treinos e jogos. Obrigado pela preocupação de todos. Já, já estou de volta aos gramados", afirmou.