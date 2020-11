Luiz Adriano tem lesão na coxa esquerda e vira desfalque para o Palmeiras na Libertadores

O atacante Luiz Adriano, do Palmeiras, se tornou mais um desfalque para o técnico Abel Ferreira. O jogador fez exames na manhã desta segunda-feira no clube e foi diagnosticado com uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda. A equipe não divulgou o prazo previsto para recuperação, mas é certo que ele está fora da partida desta quarta-feira contra o Delfín, no Equador, pela Copa Libertadores.

O jogador sentiu a lesão ainda no primeiro tempo da derrota do time por 1 a 0 diante do Goiás, no sábado. Luiz Adriano foi titular, mas teve de ser substituído aos 25 minutos de partida pelo garoto Fabrício, das categorias de base. Após retornar de Goiânia, Luiz Adriano foi atendido pelo departamento médico e iniciou o tratamento para tentar voltar aos treinos o quanto antes.

Ao todo a equipe tem mais de 20 desfalques para a partida. Fora os lesionados Luiz Adriano, Felipe Melo, Wesley e Luan Silva, o Palmeiras contabiliza 17 casos de jogadores com o novo coronavírus. Pelo menos a lista de baixas diminuiu um pouco já que o zagueiro Luan e o meia Gabriel Menino se recuperaram da doença e estão liberados para jogar.

Para montar o ataque titular no Equador o técnico Abel Ferreira deve apostar novamente em Fabrício, de 19 anos. Outras dúvidas ainda vão precisar ser desvendadas até terça-feira, data em que o elenco passa por uma nova bateria de testes. Caso algum jogador apresente exame negativo para covid-19 poderá reforçar o time no Equador.