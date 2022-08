Luiz Adriano toca na ferida do Palmeiras: 'Eu tenho Mundial'

Pegou mal para o atacante Luiz Adriano cutucar o Palmeiras em relação ao Mundial da Fifa. O jogador, que atuou no clube brasileiro de 2019 a 2021, disse que "ele tem título de Mundial", ao responder a um torcedor em redes sociais, numa referência direta ao fato de o time paulista não ter o torneio em sua galeria. A provocação é feita com frequência pelos torcedores de clubes rivais, numa rivalidade saudável que só acabará quando o Palmeiras ganhar seu torneio.

Como todos sabem, a conquista de 1951, que a Fifa ora considera, ora não considera, não é levada em conta pelos adversários do Palmeiras. Luiz Adriano ficou no Palmeiras por três temporadas e sabe exatamente quanto o assunto pesa dentro do clube, mesmo a despeito de todas as brincadeiras e piadas que são feitas sobre o tema e das últimas conquistas de outros torneios. Não se tinha notícia até então de um jogador do time brincar com essa questão. Luiz Adriano é o primeiro.

Para que a provocação ficasse bastante cara, Luiz Adriano postou uma foto com o título que tem do Mundial, conquistado com o Internacional em 2006. Ele tinha 19 anos. Tudo começou quando um torcedor criticou um pênalti que o jogador perdeu no futebol turco, para onde foi após deixar o Palmeiras. A resposta do atacante foi imediata. Nas redes sociais, até torcedores de outras equipes se juntaram aos palmeirenses para comentar o episódio, condenando Luiz Adriano pelo comportamento contra o clube que o contratou no Brasil.

Muitos entenderam que ele não tinha o direito, por ser um ex-jogador do Palmeiras, de colocar o dedo nesta ferida. "Mundial eu tenho", escreveu o atacante. Luiz Adriano foi importante para o Palmeiras, mas depois perdeu espaço com o técnico Abel Ferreira e foi duramente criticado pela torcida por provocações feitas dentro do Allianz Parque aos torcedores. Ele teve seu contrato rompido pela diretoria. Palmeiras e Luiz Adriano seguiram seus caminho.