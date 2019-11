Luiz Adriano volta a treinar em campo, mas segue como dúvida no Palmeiras

Após realizar trabalhos internos ao longo da semana, o atacante Luiz Adriano voltou a treinar em campo nesta sexta-feira, na Academia de Futebol. Ele segue como dúvida no Palmeiras para o jogo contra o Bahia, neste domingo, na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Luiz Adriano realizou atividades à parte com o preparador físico Thiago Maldonado. O atacante não tem lesão, mas foi preservado pela comissão técnica do clássico contra o Corinthians, no último sábado. Ele havia tido uma contratura na coxa direita no dia 9 de outubro e voltou a atuar no dia 6 de novembro, quando sentiu um incômodo na região.

De acordo com o clube, Luiz Adriano tem sensibilidade na região do adutor da coxa direita. Por causa disso, ele realizou trabalhos específicos de fortalecimento nos últimos dias.

Com a dúvida sobre Luiz Adriano, uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Bahia tem: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Ramires), Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson (Luiz Adriano).

O zagueiro Gustavo Gómez está à disposição da seleção paraguaia e será substituído por Luan. No meio de campo, no treino da última quinta, Mano Menezes chegou a testar Ramires na vaga de Felipe Melo.