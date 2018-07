Luiz Alberto se abala com pancadaria e cai no choro

SÃO PAULO - Imagem emblemática do confronto entre torcedores de Vasco e Atlético-PR foi a reação do zagueiro Luiz Alberto. Ele entrou em prantos ao ver de perto algumas agressões. Voltou ao banco de reservas inconsolável.

"Vi um rapaz sendo chutado e outro dando com pedaço de pau na cabeça dele. A gente pedia pra parar e nada. Gente, é um ser humano", declarou, emocionado. Ele chegou a ser confortado por outros colegas. "Tenho 20 anos como profissional e nunca vivenciei isso pessoalmente. Desumano", prosseguiu.

Pedro Ken, do Vasco, estava aflito por que tinha parentes no estádio e não conseguia notícia de nenhum deles. Aos poucos, passou a circular entre os atletas que havia torcedores mortos e isso aumentou a aflição dos jogadores.

O meia Everton também estava muito abalado e preocupado. "Minha família está na arquibancada e a não sei de ninguém. Não me conformo com as cenas que presenciei. Um cara não parava de bater com o pau na cabeça de outro, a gente gritava, pedia pelo amor de Deus que parasse. Nada."

O treinador do Atlético, Vagner Mancini, se mostrou indignado com a violência e disse que foi uma das cenas mais forte que presenciou no futebol. "Temos que lamentar tudo isso que aconteceu. Assistimos uma praça de guerra. Emocionalmente, estou destruído por tudo que vi. Saio arrasado como ser humano deste jogo", disse.

REPERCUSSÃO

DADÁ MARAVILHA (ex-jogador) - "A princípio pensei que fosse uma ilusão de ótica. Não acredito que num País desenvolvido com o Brasil, ainda aconteça isso. Estão queimando nosso filme. O mundo está vendo essas imagens grotescas antes de uma Copa. Falta respeito e amor ao próximo".

FALCÃO (treinador) - "Muito nojento. Não tinha um guarda ali no momento da briga. Tem de ter punição rigorosa aos responsáveis. Por ser um jogo tenso, faltou mais cuidado. Até mesmo num amistoso precisava mais segurança. E sempre têm marginais infiltrados nas torcidas".

EDU (ex-ponta do Santos) - "Não gosto nem de ver essas coisas. Algo muito triste para nosso futebol, lamentável. Nada dá direito ao torcedor de brigar, seja vencido ou vencedor. Só mancha a nossa imagem que já não é das melhores. Tem de ir e gritar pelo time ou país, sem essa ignorância".

CARECA (ex-jogador do Guarani, São Paulo e seleção brasileira) - "Uma briga feia dessa e não vão prender ninguém? Enquanto não punirem do jeito que deve ser, veremos essas cenas. É um absurdo, torcida saindo na porrada e se matando. Tem de ser igual na Inglaterra, no dia do jogo, os vândalos estarem nos presídios".

WLADIMIR (ex-lateral do Corinthians) - "É lamentável a impunidade nesse País dos absurdos. Existem leis, mas não se fazem cumprir. A gente fica indignado e revoltado com os acontecimentos. Precisam acabar com a impunidade e implantarem métodos enérgicos para coibir essa vergonha".

ZETTI (ex-goleiro do São Paulo e Santos) - "É uma decepção essa impunidade. Fico escandalizado. O campo virou ringue de MMA, octógono, onde vale tudo. Tem de ter punição para educar os torcedores, não adianta ficar só punindo os clubes. Tem de fazer o torcedor cumprir penas rígidas".