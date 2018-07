Luiz Antonio desfalca o Fla por pelo menos três semanas

O volante contundiu o ombro no jogo contra o Santos, quarta, passou por exames nesta sexta e, antes mesmo do resultado da ressonância, os médicos já avisam que ele não voltará antes de três semanas. "A não ser que o resultado do exame aponte algo mais grave, o prazo é esse. Mas não acreditamos nisso", afirmou o médico do Flamengo, José Luiz Runco.

Luiz Antonio entrou no time contra o Ceará, para substituir o suspenso Airton. Foi bem, ganhou elogios de Luxemburgo e foi mantido contra o Santos. Na ausência do jovem, Airton deve voltar à equipe. Na quinta, o departamento jurídico do Flamengo conseguiu um efeito suspensivo para liberar o volante campeão brasileiro em 2009, punido com quatro jogos por uma cotovelada em Souza, do Flu. Já cumpriu duas partidas.

FOCO - A vitória épica contra o Santos já é passado no Flamengo. Neste sábado, a equipe tem pela frente o Grêmio e Luxemburgo quer que o time olhe para frente. "Nós não fizemos festa. O jogo foi bonito, foi enaltecido, mas acabou. Estamos em outro momento e quem quer ganhar o Brasileiro tem que saber que todo jogo é decisivo. Agora é o Grêmio. Temos que ter uma recuperação muito bem feita porque esse jogo é muito importante", disse o treinador.