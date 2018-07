Luiz Antônio diz que precisava ganhar ritmo no Flamengo Autor do gol do Flamengo na derrota por 2 a 1 para o Real Potosí, quarta-feira, na Bolívia, pela fase preliminar da Libertadores, Luiz Antônio não foi poupado no duelo com o Macaé, sábado, pelo Campeonato Carioca. O volante revelou que pediu para jogar entre os reservas por precisar adquirir ritmo de jogo, já que ficou longo período afastado dos gramados no ano passado por conta de uma lesão no ombro.