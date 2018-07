Luiz Antônio e Bottinelli se recuperam nas férias do Fla O mês de dezembro é tradicionalmente de férias para os jogadores no futebol brasileiro, mas dois atletas do Flamengo estão tendo trabalho extra nos últimos dias. Em fase final de recuperação de lesões, o volante Luiz Antônio e o meia Bottinelli precisam realizar trabalhos físicos para que iniciem a pré-temporada no mesmo nível do restante do elenco.