Luiz Antônio não acredita em revanche do Flamengo contra o Atlético-MG O volante Luiz Antônio descartou haver sentimento de revanche no elenco do Flamengo para com o Atlético Mineiro, adversário da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, no estádio do Maracanã, no Rio. No fim do ano passado, o time mineiro desclassificou o Flamengo da Copa do Brasil com uma goleada por 4 a 1 e, em seguida, aplicou 4 a 0, pelo segundo turno do Brasileirão.