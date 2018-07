Luiz Antonio pede que Flamengo encerre ano com vitória Ainda em êxtase pelo título da Copa do Brasil, o Flamengo enfrentará pela última rodada do Campeonato Brasileiro o Cruzeiro, que já faturou o título da competição. Sem pretensões neste fim de temporada, o time carioca entra em campo no Maracanã, sábado, às 19 horas, com o objetivo de encerrar o ano com chave de ouro, como apontou o volante Luiz Antonio.