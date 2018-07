Luiz Antonio quer recuperar espaço no Fla após cirurgias Com apenas dois reforços para 2012 até aqui, uma das principais novidades na pré-temporada do Flamengo é a presença do jovem Luiz Antonio, de apenas 20 anos. O volante perdeu a reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado por conta de cirurgias nos dois ombros. De volta aos treinos, ele quer mostrar trabalho e recuperar espaço.