Luiz Antonio se diz pronto para atuar na lateral do Fla O volante Luiz Antonio foi testado na lateral direita do Flamengo no treino da última sexta-feira, agradou o técnico Joel Santana e deve ser confirmado na nova função para a partida diante do Atlético-GO, neste domingo, no Engenhão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo fora de seu setor, o jogador se disse pronto para ajudar a equipe.