Luiz Antônio surpreende e antecipa volta no Flamengo

Após perder a segunda partida consecutiva no Brasileirão, o Flamengo se reapresentou na tarde desta sexta-feira para iniciar a preparação para o confronto com o Corinthians, domingo, no Maracanã. Para a partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo poderá contar com dois reforços, um deles surpreendente.

Trata-se do volante Luiz Antônio, que sofreu uma lesão no ombro no início do mês e que chegou a ter até mesmo a previsão de ficar fora do restante da temporada. Mas o jogador teve uma recuperação bem mais rápida do que o previsto e, nesta sexta-feira, treinou normalmente. Ele foi relacionado para a partida de domingo.

Quem também está de volta é outro volante, Cáceres. Fora das últimas partidas por estar a serviço da seleção paraguaia, ele participou da atividade com os reservas do Flamengo e deverá ser escalado por Luxemburgo contra o Corinthians. A tendência é que o jovem Recife volte para o banco.