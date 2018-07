Luiz Araújo destaca amadurecimento e agradece Rogério Ceni

Quando pediu para o São Paulo não negociar Luiz Araújo com o Lille, da França, que ofereceu R$ 22 milhões, o técnico Rogério Ceni tinha convicção de que o jovem atacante seria útil e sua aposta, até o momento, se mostrou certeira. Ele já marcou dois gols - ambos no clássico contra o Santos - e deu três assistências.

Para o jogador, um dos motivos do bom início de temporada é o treinador. Eles tiveram uma conversa reservada depois que a permanência no Morumbi foi confirmada. "O Rogério vem sendo fundamental nesta evolução. Ele me dá segurança, confiança, conversa comigo", afirmou.

Além disso, Luiz Araújo destaca o amadurecimento de uma temporada para outra. "Como sou um jogador de muita velocidade e foi meu primeiro ano, então 2016 foi de aprendizado. Aprendi muito. Com certeza eu errava, como todo mundo erra", comentou o atacante.

"Mas esse ano vou trabalhar muito para crescer no futebol. Foi meu primeiro ano. Vestir a camisa do São Paulo não é fácil. Jogar com o Morumbi lotado pela primeira vez foi uma grande experiência", acrescentou.

As boas atuações devem Rogério Ceni mantê-lo na equipe titular mesmo depois do retorno de Wellington Nem. O atacante que se lesionou no primeiro jogo do Campeonato Paulista contra o Audax está novamente à disposição do treinador. "Fico muito feliz pela volta dele. Muito feliz pela fase que venho vivendo, esse momento especial. Vamos procurar trabalhar. Tenho certeza de que quem estiver no campo, vai dar seu melhor", afirmou Luiz Araújo.