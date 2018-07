Luiz Araújo é apresentado no Lille e fala de Marcelo Bielsa: 'Aprenderei com ele'

De casa nova e feliz. Assim está o atacante Luiz Araújo, que nesta quinta-feira foi apresentado oficialmente como novo reforço do Lille, da França, para a temporada 2017/2018. Pouco mais de uma semana depois da concretização da transferência do São Paulo para o clube francês por quase R$ 39 milhões, o jogador recebeu elogios e falou da expectativa de atuar sob o comando do técnico argentino Marcelo Bielsa.

"Quando me falaram do interesse do Lille, fiquei muito feliz e imediatamente busquei informações sobre o time. Quis vir para cá porque sabia que eu poderia crescer aqui. Abracei essa oportunidade e espero fazer excelentes jogos", disse Luiz Araújo, que arriscou um "Bonjour" (bom dia, em francês) aos jornalistas presentes na sua chegada à sala de entrevistas do Lille.

A contratação do atacante brasileiro foi aprovada por Marcelo Bielsa, também recém-chegado ao clube francês. Luiz Araújo não vê a hora de começar a treinar com "El Loco", apelido do técnico argentino. "O (Marcelo) Bielsa é um grande treinador e tenho muito a aprender com ele. Tenho certeza que essa temporada será de grandes conquistas para nós. Ele me desejou boas vindas para a França e o Lille, mas conversamos muito pouco ainda", afirmou.

A primeira entrevista do brasileiro teve a presença do diretor do Lille, Marc Ingla, que teceu elogios ao ex-atleta do São Paulo, de 21 anos. "Um talento brasileiro com coragem, criatividade e excitante".

A estreia do Lille na próxima temporada acontecerá em julho, época em que as equipes europeias disputam amistosos de preparação para os campeonatos. Como terminou a última edição do Campeonato Francês na 11.ª colocação, o time participará apenas de torneios nacionais - além do Nacional, jogará a Copa da França e a Copa da Liga Francesa.