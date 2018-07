Luiz Araújo lamenta ano do São Paulo, mas vê amadurecimento pessoal

O atacante Luiz Araújo ganhou um descanso forçado no Campeonato Brasileiro ao tomar o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio. Assim, ele desfalcará o São Paulo diante da Chapecoense, no domingo, justamente em um momento que vinha sendo escalado como titular da equipe.

Para ele, apesar de o clube não ter feito uma boa temporada, ele tem motivos para comemorar. "Não foi um ano bom para o São Paulo, mas especial pela oportunidade que estou tendo e por ter feito o primeiro gol com a camisa do São Paulo. Foi um ano de experiência para mim", confessou.

Para ele, esse momento está servindo como amadurecimento e garante que isso o ajudará bastante no futuro. "Essa bagagem para 2017 será importante", afirmou o atleta, que já tem um grande objetivo: "Quero conquistar meu primeiro título profissional com a camisa do São Paulo".

Marco Aurélio Cunha, diretor executivo do clube, já avisou que o perfil de atleta para o próximo ano é de jogadores que se identifiquem com o São Paulo e mostrem comprometimento. Por isso que a aposta nos garotos das categorias de base é sempre bem-vinda no tricolor.

Para Luiz Araújo, isso tem sido bom e ele se encaixa no perfil. "Fiz minha carreira inteira no São Paulo. Tenho um amor grande pelo clube e sempre tento ajudar", disse o atacante, lembrando que não vê problema com a chegada de jogadores para sua posição. "A diretoria está certa em tentar reforços. É um time grande e precisa brigar por títulos. Para isso também precisa de jogadores rodados."