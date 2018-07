Luiz Araújo valoriza disputa sadia no elenco com chegada de reforços no São Paulo

O São Paulo acertou nos últimos dias a contratação de dois jogadores para a sequência da temporada. São eles os atacantes Marcinho (ex-São Bernardo) e Morato (ex-Ituano). De acordo com o atacante Luiz Araújo, a chegada da dupla aumentará ainda mais a disputa por um lugar no time e, consequentemente, elevará o nível dos comandados do técnico Rogério Ceni.

"Fico feliz pela chegada deles. Se estão vindo para o São Paulo é porque têm qualidade. É uma disputa sadia, cada um vai brigar pelo seu espaço e tenho certeza de que o Rogério vai optar pelo melhor. Quem estiver melhor vai jogar. E tenho certeza de que o São Paulo vai brigar por grandes coisas", avaliou o camisa 31 tricolor.

"Uma equipe que quer se campeã precisa de reforços e, por isso, fico feliz pela chegada de novos companheiros. Eles fizeram um grande Campeonato Paulista e mostraram que têm condições para fortalecer ainda mais a nossa equipe, que tem evoluído cada vez mais", opinou o atacante são-paulino.

Durante a entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, Luiz Araújo também projetou as próximas decisões do São Paulo na temporada: nesta quinta-feira, no estádio do Morumbi, o São Paulo enfrentará o Cruzeiro pelo duelo de ida da quarta fase da Copa do Brasil. Depois, no final de semana, terá o clássico contra o Corinthians pela frente em confronto válido pela semifinal do Campeonato Paulista.

"Se você perguntar para mim quem é o favorito no clássico, é claro que vou falar o São Paulo porque é o meu time. Mas ainda temos que nos preparar para o jogo contra o Cruzeiro, fazer uma excelente partida e só depois pensar no clássico. Estamos treinando firme e vamos com disposição para conquistarmos bons resultados nos próximos jogos", finalizou.

TREINO

Nesta terça-feira, Morato já trabalhou ao lado dos novos companheiros. Destaque do Ituano no Paulistão, o jogador foi recepcionado pelos novos companheiros e treinou normalmente com o grupo. As atividades ainda contaram com outras três novidades: recuperado de lombalgia, o goleiro Sidão foi liberado pelo departamento médico para treinar com o grupo. Já o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Cueva avançaram no processo de recuperação.

O camisa 3 correu em volta do gramado ao lado do peruano, supervisionado pelos fisioterapeutas, e na sequência seguiu para a preparação física. Já Cueva seguiu com os profissionais do Reffis e fez uma série de atividades com alternâncias de velocidade, direção e saltos.

Enquanto isso, no campo ao lado, Rogério Ceni comandou um treino tático de olho no duelo contra o Cruzeiro. O treinador conversou com os jogadores, orientou o coletivo e aprimorou as cobranças de bolas paradas (faltas e escanteios).