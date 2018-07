Luiz Felipe celebra sequência e quer definir vaga no G-4 no domingo

Depois de longo período afastado por uma grave lesão, o zagueiro Luiz Felipe aproveitou justamente um problema físico de seu colega David Braz para voltar a ter oportunidades no Santos. Diante do Flamengo, neste domingo, no Rio, o jogador fará a segunda partida consecutiva como titular e, agora, espera se firmar novamente na equipe alvinegra.

+ Destaque do time B, Diego Cardoso assina renovação até 2019

"Fisicamente, estou 100% recuperado. Claro, pelo tempo que fiquei fora, preciso de um pouco mais de tempo para recuperar o ritmo de quando estava jogando com frequência. Mas estou muito feliz por jogar estes últimos jogos e quero dar sequência no ano que vem", declarou nesta quarta-feira.

Luiz Felipe ficou quase um ano afastado dos gramados por causa de uma grave lesão no joelho. O retorno aconteceu somente em setembro e, de lá para cá, o zagueiro vem aproveitando as oportunidades dadas pelos problemas físicas de seus colegas. Contra o Flamengo, será novamente titular, prova da superação dele desde outubro de 2016.

"Fiquei muito feliz por poder voltar a jogar 90 minutos, ter uma sequência. Sei a dificuldade que eu passei até agora, então, é muito importante. Foi um período muito longo. Tive uma lesão depois de voltar da operação do joelho. Então, estes últimos jogos são muito importantes pela sequência", disse.

Mas mais do que sua sequência como titular, Luiz Felipe sabe que a garantia da vaga direta à fase de grupos da Libertadores estará em jogo no domingo. Quarto colocado do Brasileirão, com 59 pontos, o Santos pode assegurar um lugar no G4 se vencer o rival direto Flamengo no Rio.

"A gente tem que entrar com a mesma seriedade que vem entrando. A vaga parece estar bem próxima, mas tudo pode acontecer. É um confronto direto, eles vão encarar como uma final, a gente também. Então, espero que a gente consiga o resultado positivo para já classificar logo para a Libertadores e entrar na fase de grupos", apontou.