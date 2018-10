Luiz Felipe celebra volta por cima após lesão e exalta concorrência no Santos

De volta ao time titular do Santos nas últimas duas partidas, o zagueiro Luiz Felipe celebrou nesta quarta-feira o momento vivido com a camisa alvinegra. Afinal, para reconquistar este espaço no clube, o jogador precisou deixar para trás um longo período afastado por lesões e mostrar serviço ao técnico Cuca.

"Estou muito bem fisicamente, não sinto mais nada no joelho há algum tempo. Não estava jogando por opção, respeitei, trabalhei, mas estou me sentindo bem há algum tempo", comentou. Ainda no fim de 2016, Luiz Felipe sofreu grave lesão no joelho direito e precisou ser submetido a cirurgia. A partir daí, sofreu com diversos problemas musculares até se recuperar plenamente.

"Passei um momento muito difícil com minha lesão. No joelho, é muito grave. Depois de recuperar, tem outros problemas físicos. Tive um na parte posterior da perna, ficou mais fraca, tive que trabalhar. E com nosso calendário, é complicado, não tem tempo. Então, estou melhor fisicamente, me preparei no tempo que fiquei fora", afirmou.

Curiosamente, o jogador só retornou à titularidade também graças a uma lesão, esta de Lucas Veríssimo, que contundiu a coxa esquerda no mês retrasado e passou a ser desfalque. Robson Bambu entrou em seu lugar, mas diante de seu imbróglio contratual com o Santos, Luiz Felipe foi acionado e tem dado conta do recado.

"A concorrência é muito boa pra nós, são jogadores de muita qualidade. Faz com que a gente dê sempre nosso melhor no treinamento e procure evoluir. Sabemos que sempre vai ter alguém muito forte. Então, falando de mim, sempre tento dar o melhor, corrigir o que erro, porque sei que eles farão o mesmo quando estiverem ali", declarou.

Com Luiz Felipe, o Santos trabalhou nesta quarta no CT Rei Pelé com elenco completo, após o retorno de Rodrygo da seleção brasileira sub-20. A tendência é que o time encare o Internacional na segunda-feira que vem, no Beira-Rio, com: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Rodrygo, Gabriel e Bruno Henrique.