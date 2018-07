Luiz Felipe destaca marcação coletiva como motivo para Santos ter melhor defesa

Com apenas 17 gols sofridos em 20 jogos, o Santos tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E o zagueiro Luiz Felipe acredita que isso não pode ser creditado apenas ao sistema defensivo da equipe. A força do conjunto também faz diferença.

"Tudo isso é fruto de muito trabalho. Não só da vaga, mas todo o time ajuda, marca lá na frente e cumpre bem o papel que o professor pede", disse o defensor.

Titular ao lado de Gustavo Henrique, o jovem zagueiro acredita que os números favoráveis continuarão na sequência do Brasileiro, mesmo com o time sofrendo com diversos desfalques.

"Dá pra manter o nível, sem dúvidas. Estamos sem alguns ótimos jogadores, mas provamos que podemos brigar na parte de cima da tabela sem eles", disse, se referindo aos jogadores que estão na seleção brasileira olímpica, casos do lateral Zeca, do volante Thiago Maia e do atacante Gabriel.

A proximidade de pontos entre as equipes na parte de cima da tabela, para Luis Felipe, é uma demonstração do que equilíbrio do campeonato e que isso deve continuar por mais um tempo. "Pelo jeito que o campeonato está, acredito que sim (equipes brigando até o fim). Uma vitória põe em cima e derrota tira. Temos seis ou sete equipes muito fortes na briga."