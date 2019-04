Luiz Felipe e Lucas Veríssimo voltam a ser titulares juntos após quase 8 meses

O técnico Jorge Sampaoli vai escalar uma nova dupla de zaga no Santos no duelo desta quinta-feira com o Atlético Goianiense, fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil. Com o colombiano Felipe Aguilar e Gustavo Henrique indisponíveis, o treinador vai recorrer a Luiz Felipe e Lucas Veríssimo para o compromisso no Estádio Antônio Accioly.

Embora Lucas Veríssimo seja formado nas divisões de base do Santos e Luiz Felipe tenha chegado ao clube após passagem pelo Paraná, ambos receberam suas primeiras chances no time principal na mesma temporada, a 2016. Mas não atuam juntos como titulares há quase oito meses.

Em agosto de 2018, eles formaram a dupla de zaga santista em dois duelos seguidos em Belo Horizonte: o revés por 3 a 1 para o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 12, e a derrota nos pênaltis por 3 a 0 para o Cruzeiro após vitória por 2 a 1 no tempo regulamentar, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no dia 15.

No último domingo, Luiz Felipe e Lucas Veríssimo voltaram a atuar juntos. Luiz Felipe iniciou a derrota por 2 a 1 para o Corinthians, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista como titular, enquanto Lucas Veríssimo foi acionado pelo técnico Jorge Sampaoli após Felipe Aguilar se chocar com a cabeça do lateral Danilo Avelar nos acréscimos do primeiro tempo, o que o levou a ser substituído e hospitalizado.

Além de uma dupla de zaga inédita nesta temporada, o Santos deverá ter outras novidades no sistema defensivo na partida contra o Atlético-GO, caso do goleiro Everson, que receberá uma chance como titular em função do rodízio implementado pelo treinador, escalando o ex-jogador do Ceará nas copas, mas mantendo Vanderlei como titular nos campeonatos.

Recém-contratado, o lateral-esquerdo Jorge, que não pôde ser aproveitado no Paulistão por ter chegado ao clube após o fim do período de inscrições, deve receber a primeira chance com a camisa do Santos, ainda mais que Felipe Jonatan já atuou pelo Ceará na competição nacional, o que impede o seu aproveitamento.

A expectativa no Santos é que Aguilar retorne ao Santos no duelo de volta das semifinais do Paulistão, na segunda-feira, contra o Corinthians, no Pacaembu. Já Gustavo Henrique ainda se recupera de lesão na coxa esquerda e foi suspenso por quatro jogos - cumpriu apenas um - e estará fora da reta final do Estadual.